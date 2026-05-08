王毅氏が米上院議員訪中団と会談

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は7日、訪中した米議会上院議員訪中団のデインズ氏一行と北京で会談した。新華社が伝えた。

王氏は「皆さんは、トランプ大統領就任後、初めて訪中した米議会の超党派上院議員代表団だ。今回の訪中を通じて、中国の発展の新たな動きを感じてもらいたい。中国側は米側と共に、両国首脳間の重要な共通認識をしっかりと実行に移し、中米関係を真に安定させ、改善させていくことを望んでいる。『強くなった国は必ず覇権を唱える』という古い道を中国が歩むことはない。米側が中国を客観的に捉え、手を携えて、両国と世界に資する大きな事、実際的な事、良い事をより多く行うことを希望する」と述べた。

訪中団メンバーは、訪中の感想や米中関係の発展に関する見解を述べた。双方は、関心を共有する国際・地域問題についても意見交換を行った。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月8日