王毅氏、仏大統領外交顧問ボンヌ氏と会談

王毅中共中央政治局委員（中央外事活動委員会弁公室主任）は8日、北京でフランス大統領外交顧問のエマニュエル・ボンヌ氏と会談した。新華社が伝えた。

王氏は、「両国元首の戦略的主導は、両国関係の高い水準と特殊性を体現している。中国とフランスは国連安保理常任理事国と自主独立した大国として、世界の平和・安定・発展を守る上で重要な責任を負っている。フランス側が実際の行動で一つの中国原則を順守することを希望する。また、フランスが欧州連合（EU）に対し、正しく理性的な対中認識を持ち、実務的かつ開放的な対中経済貿易政策をとるよう促すことを望む」と述べた。

ボンヌ氏は、「仏側は、一つの中国政策を堅持し、中国側と共に世界的危機に対する建設的な解決策を模索することを望んでおり、欧州と中国の対話と協力を推進する上で、積極的な役割を果たす用意がある」と述べた。（編集AK）

「人民網日本語版」2026年5月9日