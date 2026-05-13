彭麗媛氏がユネスコのハーリド・エルアナーニー事務局長と会談

習近平国家主席夫人で国際連合教育科学文化機関（ユネスコ）の「女子と女性の教育促進特使」を務める彭麗媛氏は12日午前、ユネスコのハーリド・エルアナーニー事務局長と北京で会談した。新華社が伝えた。

彭氏はエルアナーニー事務局長の就任に祝意を表明。世界の女子・女性教育の発展においてユネスコの果たしている重要な役割を賞賛した。また、中国における女子・女性教育の発展の成果について説明。引き続き特使として責務を全うし、ユネスコと協力を強化し、世界の女子・女性教育事業のたゆまぬ進歩を促進していきたい考えを表明した。

エルアナーニー事務局長は、彭氏が特使就任以来、世界の女子・女性教育事業に傑出した貢献を果たしてきたことを高く評価。ユネスコとして中国からの貴重な支援に感謝するとともに、中国と交流や協力をさらに深め、世界の女子・女性教育事業の新たな発展を後押ししていきたい考えを表明した。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月13日