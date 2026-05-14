中国の宇宙ステーションで世界初のヒト人工胚実験、順調に進行中

11日に宇宙貨物船「天舟10号」で宇宙へ運ばれたヒト人工胚実験サンプルが、中国の宇宙ステーションの実験モジュールに設置され、現在実験は順調に進んでいることが13日、中国科学院宇宙利用工学・技術センターへの取材で分かった。新華社が伝えた。

ヒト人工胚の実験が宇宙空間で行われるのは世界初となる。ヒト人工胚宇宙科学実験プロジェクト責任者の于楽謙氏は、「現在、実験は非常に順調に進行しており、事前に設定された自動化システムが毎日新鮮な培養液を供給している。この実験を通じて、人類の将来的な宇宙長期滞在、生存、繁殖などに関わる問題について予備的な研究を行う」と説明。

人工胚とは、幹細胞を用いて構築された、本物の胚に非常によく似た構造体を指す。于氏は、「ヒト人工胚とは、人類の幹細胞を原料として作製されたものだ。これは本物の人類の胚ではなく、個体へと発育する能力は持たないが、人類の初期発育研究に用いるモデルとして利用できる」と強調。

人工胚実験サンプルには2種類のモデルが含まれている。1つは子宮細胞上に配置されるタイプ、もう1つはマイクロ流体チップ内に設置されるタイプで、宇宙の微小重力環境がヒト胚の初期発育に与える影響を調べることを目的としている。これと完全に同一の実験サンプルは地上の実験室でも同時に進められている。

計画によれば、ヒト人工胚は宇宙空間で5日間の実験期間を終えた後、軌道上で凍結保存され、適切なタイミングで地上に帰還した後、地上実験室で宇宙実験との比較分析が行われる予定だ。

于氏は、「宇宙と地上の実験サンプルの発育比較を通じ、宇宙環境がヒト胚の初期発育に及ぼす影響因子を探究し、人類の宇宙長期生存に伴うリスクや課題を解決していきたい」と語った。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年5月14日