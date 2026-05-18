中露首脳が第10回中露博覧会に祝賀メッセージ

習近平国家主席とロシアのプーチン大統領は17日、第10回中露博覧会にそれぞれ祝賀メッセージを寄せた。新華社が伝えた。

習主席は「今年は中露の戦略的協力パートナーシップ構築30周年、『中露睦隣友好協力条約』調印25周年にあたる。互いの努力により、中露間の協力は各分野で絶えず深化し、着実化し、実り豊かな成果を収めている」と指摘。

さらに、「両国各界が本博覧会を契機に、隣接性や相互補完という中露の優位性を発揮し、包括的に実務協力を深め、両国の経済・社会発展をより良く促進し、両国民の幸福を持続的に増進し、新時代における中露の包括的・戦略的協力パートナーシップの長期安定的発展の促進に新たな貢献を果たすことを希望する」と強調した。

プーチン大統領は「露中博覧会はすでに両国間で最大規模の展示会へと発展し、双方が直接的かつ踏み込んだ対話を行うための場となっている。今回の博覧会は内容が充実しており、双方の重点的協力分野に焦点を当て、幅広い議題をめぐり交流が行われる。前向きな成果を収め、両国の互恵協力の新たな展望を描き、両国民に幸福をもたらすものと信じる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月18日