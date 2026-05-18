新時代における中露の包括的・戦略的協力パートナーシップの長期安定的発展を推進

ロシアのプーチン大統領が習近平国家主席の招待を受け、5月19日から20日まで、国賓として中国を訪問する。今年は中露戦略的協力パートナーシップ構築30周年、中露善隣友好協力条約締結25周年にあたる。複雑で入り組んだ国際情勢を前にして、中露両国首脳の戦略的リーダーシップの下、両国関係は常に「風雨にも揺るがず山の如く安定」し、世界に安定性と確実性をもたらしていく。新華社が伝えた。

首脳のリーダーシップは、中露関係の高水準の発展における最大の強みであり、根本的な保障である。この10年余り、習主席とプーチン大統領は様々な形で緊密な意思疎通を保ち、熱意ある交流や率直で誠意ある対話を重ね、中露首脳間の友好的交流の美談を残し、中露関係発展のトップレベルデザインを不断に行ってきた。

中露両国は国際社会において協調し合い、呼応し合い、「逆流の中においてこそ正しい道を示し、激変する情勢の中でこそ一層の責任感を示し」ている。現在、世界情勢は混迷し、第二次世界大戦後の国際秩序と国際関係の準則は深刻な打撃を受け、地政学的衝突は激化し、世界は「ジャングルの掟」へと逆戻りする現実的危険に直面している。責任ある大国であり、国連安保理常任理事国である中露両国は、国際社会が公平と正義を堅持し、第二次世界大戦の勝利の成果を断固として守り、国連中心の国際体制と国際法の基本準則を断固として維持する後押しをしている。中露の戦略的協力が世界の戦略的安定性の維持、多国間主義と国際秩序の維持にとって重大な意義を有することを、事実は証明している。

未来に向けて、中露両国には、恒久的な善隣友好、包括的・戦略的協力、互恵・ウィンウィンの協力の精神を引き続き堅持し、歴史的契機を捉え、上層部交流を緊密化し、各分野における実務協力を強化し、より深いレベルの戦略的協力及びより積極的かつ有為な大国としてのコミットメントによって、中露関係の正しい軌道に沿った発展を確保し、多極化する世界の構築と世界の戦略的安定の維持に「中露のエネルギー」を注ぎ込む責任がある。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月18日