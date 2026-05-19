プーチン露大統領の訪中について外交部が説明

ロシアのプーチン大統領が習近平国家主席の招待を受け、5月19日から20日にかけて、国賓として中国を訪問する。外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は18日の定例記者会見で、プーチン大統領の訪問日程と中国側の期待について次のように説明した。

プーチン大統領の中国訪問は今回で25回目になる。訪問期間中、両国首脳は二国間関係や各分野における協力、双方が関心を共有する国際・地域問題について意見交換を行う。

今年は中露戦略的協力パートナーシップ構築30周年、「中露善隣友好協力条約」調印25周年にあたり、「中露教育年」のスタートの年でもある。双方はこれを契機に、中露関係のより深いレベル、より高い水準への発展を後押しし、世界にさらなる安定性とプラスのエネルギーをもたらしていく。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月19日