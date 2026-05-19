外交部が第1回「傑出外交使者勲章」授与式を開催

外交部（外務省）は18日、第1回「傑出外交使者勲章」の授与式を開催した。王毅中共中央政治局委員（外交部部長）が式辞を述べた。

王氏は「使節は国家間の友好的交流の架け橋であり紐帯である。『傑出外交使節』各位は中国を理解し親しむ良き友人であり、二国間関係の建設者、中国を読み解く先駆者、民間の相互理解の牽引者、互恵・ウィンウィンの実践者だ。中国外交部が『傑出外交使者勲章』を特別に設けたのは、中国と外国との友好の促進に重要な貢献を果たした中国駐在の使節を表彰するためだ」と説明。

「中国は平和を尊び、開放的かつ包摂的であり、情義を重んじる国だ。『傑出外交使節』各位には、引き続き中国と外国との友好の促進に力を捧げていただきたい。中国はあらゆる進歩的な勢力と肩を並べ、手を携えて、平和的発展という初心を守り、同じ地球で助け合う大道を歩み、人類の素晴らしい未来を切り開いていくことを望んでいる」と述べた。

王氏は、ロシアのデニソフ前駐中国大使、カンボジアのシソダ前駐中国大使、パキスタンのハシュミ駐中国大使、カザフスタンのヌレシェフ駐中国大使、サウジアラビアのハルビ駐中国大使、チャドのハリナ前駐中国大使、コロンビアのカブレラ駐中国大使、ウルグアイのルグリス前駐中国大使あるいはその代理出席者計8人に「傑出外交使者勲章」を授与した。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月19日