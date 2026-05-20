習近平国家主席「より高い質の中露包括的・戦略的協力をそれぞれの発展・振興の力に」

習近平国家主席は20日午前、国賓として訪中したロシアのプーチン大統領と北京の人民大会堂で会談した。新華社が伝えた。

習主席は「今年は中露戦略的協力パートナーシップ構築30周年、及び『中露善隣友好協力条約』締結25周年に当たる。中露関係が今日のような高みにまで着実に発展してきたのは、『幾多の困難に遭ってもなお揺るがない』粘り強さをもって、絶えず政治的相互信頼と戦略的協力を深化させてきたからであり、『さらに上の段階へ進む』精神をもって各分野の協力を拡大してきたからであり、『乱雲が空を渡ろうともなお泰然自若としている』勇気をもって、国際的な正しい道理と正義を守り、人類運命共同体の構築を後押ししてきたからだ。現在、国際情勢は混迷し、一国主義や覇権主義の逆流が横行しているが、平和を求め、発展を図り、協力を促すことが依然として民意の向かうところであり、大勢の赴くところだ。国連安保理常任理事国であり、世界の重要な大国である中露両国は、戦略的・長期的視点に立ち、より高い質の包括的・戦略的協力によって、それぞれの国家発展と民族振興を後押しし、より公正で合理的なグローバル・ガバナンス体制の構築を後押しする必要がある」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月20日