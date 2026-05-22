グローバルAIスーパーサイクル始まる　中国の優位性が日増しに拡大

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世界的に有名なテクノロジー市場の研究・データ調査会社のインターナショナル・データ・コーポレーション（IDC）は20日に北京市で、「グローバルAI（人工知能）スーパーサイクルが始まり、中国の先行優位性が日増しに拡大している」との見方を示した。

IDCの予測によると、AI分野では、世界の企業のAI関連支出が2026年に9400億ドル（1ドルは約159.1円）に達し、2029年はさらに2兆1000億ドルに達し、世界の中で中国が成長率の高い市場になるという。

IDCは、「中国はさらに、2029年までに世界最大のロボット市場になる見込みがある。中国メーカーはすでに多くの品目で出荷量が世界トップクラスにある」と指摘。また、IDCの関連研究によると、中国のエンボディドAI関連の支出は今後5年以内に現在の14億ドルから770億ドルまで増加することが予想されるという。

IDCがこのほど発表した市場フォロー報告によれば、2026年に中国のMaaS（Model as a Service）市場におけるToken（トークン）使用量は4京回を超え、営業収入は約186億元（1元は約23.4円）に上り、2024～30年の複合年間成長率は1154.9％に達する見込みだ。中国トップ企業ではすでに60％以上が生成式AIをコア業務フローに統合しているという。

IDC中国法人の武連峰副社長兼チーフアナリストは、「AI、データ、演算能力が加速度的に融合するのにともなって、中国のデジタル技術関連支出は今後数年間、2桁成長の勢いを維持するだろう」との見方を示した。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年5月22日