世界最大の単体容量を持つ浮体式洋上風力発電実証プロジェクト「図強号」が建造開始

「図強号」20メガワット（MW）浮体式洋上風力発電実証機の建造開始式典が5月20日、広東省珠海市で開催されたことが、国家電投集団への取材で分かった。これは、鋼・コンクリート複合構造に対応した世界初の20MW級深海域向け浮体式風力発電基礎が正式に建造段階へ入ったことを示している。科技日報が伝えた。

「図強号」20MW級浮体式洋上風力発電実証機のイメージ図。画像提供：取材先

「図強号」は国家重点研究開発計画の中核実証プロジェクトであり、中国の深海域における強力な台風や複雑な地質条件に適応する、高耐荷重・低コスト・高信頼性を備えた浮体式洋上風力発電基礎技術の開発を重点課題としている。世界最大の単体容量を持つ浮体式洋上風力発電実証プロジェクトとして、「図強号」に搭載される20MW級浮体式風力発電機は、年間発電量が約5500万キロワット時（kWh）に達する見込みで、約1万6000世帯分の電力需要を満たすことができる。

同プロジェクトでは、新型の鋼・コンクリート複合構造を革新的に採用した。鋼・コンクリート接合部には埋め込み式ノード構造を導入し、プレストレス鋼材によって安定した一体構造を形成することで、鉄筋コンクリート材料の使用比率を大幅に高め、基礎部分の鋼材使用量を効果的に削減し、建設コスト低減を実現する。また、中国国内で初めて「静と動の組み合わせ」方式による洋上設置工法を採用した。独自開発した波浪補償型の洋上設置技術を活用し、浮体式風力発電機の現地設置という難題を克服した。従来の施工手順を打破し、施工リスクを低減するとともに、今後の業界における運用・保守にも貴重な経験を提供している。

こうした一連の革新的成果の応用により、「図強号」の基礎構造では、1MW当たりの鋼材使用量は300トン未満に抑える見通しだ。さらに、1kW当たりの建設コストは2万元（1元は約23.4円）未満となり、既存の浮体式実証機と比べて30％以上低下する見込みだ。これは、中国の深海域向け浮体式洋上風力発電を実証段階から大規模商業利用段階への転換を強力に推進し、洋上風力発電の質の高い発展を牽引していく見込みだ。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年5月22日