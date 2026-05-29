「世界市長対話・黄山」開催　世界の市長が黄山に集結

国務院新聞弁公室が指導し、黄山市人民政府、安徽省人民政府新聞弁公室、安徽省人民政府外事弁公室が共催する「2026世界市長対話・黄山」が28日から31日にかけて安徽省黄山市で開催されている。

会期中、ドイツ、ネパール、サンマリノ、セルビア、イタリア、インドネシア、スロバキア、マレーシア、タイなどの国々から各都市の市長、市長代理、幹部らが黄山に集結。「文明の相互参考・遺産の共鳴」をテーマに、世界遺産の保護、無形文化遺産の継承、環境保護、農村振興などに焦点を当て、遺産保護と都市発展の双方向の活性化という新たな道筋を共に探る。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月29日