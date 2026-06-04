「2026世界市長対話・北京」が北京で開催

「2026世界市長対話・北京」が国務院新聞弁公室の指導の下、2日から3日にかけて北京市で開催された。新華社が伝えた。

会議にはモロッコ、セーシェル、チュニジア、セネガルなどアフリカ6ヶ国の30人余りの市長及び都市代表のほか、世界観光都市連盟の一部会員代表も出席した。

出席者は「文明間の交流と相互参考を強化し、中国とアフリカの伝統的友好関係を継続する」をテーマに踏み込んだ意見交換と相互交流を行い、中国・アフリカ間の人的・文化的交流及び都市間協力の発展の道を共に模索した。

2026年は中国とアフリカ諸国が外交関係を樹立してから70周年にあたり、「中国アフリカ人的・文化的交流年」でもある。アフリカの都市代表らは、文化・観光分野での中国との協力強化に期待を表明した。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年6月4日