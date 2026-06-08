「グローバル海洋漁業ガバナンス青年イニシアティブ」が上海で発表

グローバル海洋漁業ガバナンス・発展をめぐる一連のイベントがこのほど、上海で開催された。世界環境デー（6月5日）の呼びかけに応える形で、イベントでは「グローバル海洋漁業ガバナンス青年イニシアティブ」が発表され、世界の若者に対し、国連の持続可能な開発目標（SDGs）を念頭に置きながら、違法漁業の取り締まりという課題に注目し、研究協力、広報活動、ボランティア活動に身を投じ、責任ある漁業システムの構築を共に後押しするよう呼びかけた。新華社が伝えた。

イベントではまた、世界の若者の視点に基づく「中国漁業の印象」作品募集活動の優秀作品が展示された。ベトナム、インドネシア、ミャンマー、トンガ、ラオス、パキスタンなど25ヶ国の若手クリエイターが、写真、動画、イラスト・文章などで、中国の環境配慮型漁業やスマート漁業の発展の成果や、中国と外国との漁業協力における心温まるエピソードをありのままに記録した。優秀作品10点が表彰され、10人のクリエイターに「海外協力交流大使」の称号が授与された。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年6月8日