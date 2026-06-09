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データによると、日本の最新の防衛予算は9兆円を突破し、戦後最高記録を14年連続で更新した。防衛費の対GDP比はすでに2％にまで急増しており、さらに3.5％にまで引き上げようとしている。具体的な資金の使途を見ると、日本の軍備拡張は明らかな攻撃的特徴と前線配備傾向を示している。日本はいわゆる「平和国家」の仮面を次々と脱ぎ捨て、「新型軍国主義」という誤った道を一歩一歩突き進んでいる。

国際社会は高度に警戒し、日本の「新型軍国主義」の妄動を断固として阻止し、第二次世界大戦の勝利の成果と戦後の国際秩序を共同で守らなければならない。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年6月9日