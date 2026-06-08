【イラストで読み解く日本の情報体制強化】「野心のジグソーパズル」

イラスト作成・馬宏亮（イラストの著作権は人民網が保有。無断転載禁止）

高市早苗政権の推進する「国家情報局」設立関連法案が先ごろ、日本の参議院本会議で可決された。

同法案に基づき、日本は「国家情報会議」を中核とし、「国家情報局」を執行機関とする情報体制を構築する。これは、安全保障やテロ対策などの分野における情報活動、及び外国のスパイに関する「対外情報活動」を統括する役割を担う。

高市政権発足後、日本の「再軍事化」のジグソーパズルは日に日に完成へと向かっている。「安保関連3文書」の改定、防衛費の増額、憲法改正の加速、殺傷兵器の対外輸出の容認、さらには情報体制の強化に至るまで、その軍事的野心は絶えず膨れ上がっている。国際社会は高度に警戒し、「新型軍国主義」が勢いを増して現実的脅威となるのを共同で防止し、断固として阻止しなければならない。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年6月8日