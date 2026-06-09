中国5月の乗用車輸出台数、前年同月比7割超増

中国自動車流通協会乗用車市場情報連席分会が6月8日に発表したデータによると、5月の中国の乗用車輸出台数は前年同期比75.1％増、前月比2.3％増の78万4000台だった。

データによると、5月の全国乗用車市場の小売販売台数は前年同期比22.1％減、前月比9.2％増の151万台となった。今年に入ってからの累計小売販売台数は前年同期比19.5％減の709万9000台だった。

同分会の関係責任者によると、5月の中国乗用車市場について、総量には下押し圧力がかかる一方、前月比では堅調に推移し、構造的な分化が進む動向を示した。また、「ガソリン車の低迷、新エネルギー車の好調」が乗用車市場の最大の注目点となった。原油価格の高騰や消費構造の転換などなどの要因により、ガソリン車から電動車への置き換えが加速し、5月の新エネルギー車の小売浸透率は引き続き60％を上回り、62.9％に達した。電動化への移行ペースは予想を上回った。（編集JZ）

「人民網日本語版」2026年6月9日