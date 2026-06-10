先ごろ、高市早苗政権の主導する「国家情報会議」設置法案が、多くの議論を呼ぶ中、参議院で可決された。日本はこの情報体制改革を複雑な安全保障情勢に対応するための「通常の調整」と装っている。しかし、この制度再編が単なる組織の最適化では決してなく、日本の社会統制を強化し、戦後の安全保障上のボトムラインを緩め、軍事拡張を加速するための重要な一歩であることは容易に見て取れ、日本右翼勢力の日増しに膨れ上がる軍国主義的野心が露呈した。アジア諸国と国際社会は、この動きに対する高度な警戒を維持しなければならない。（人民日報「鐘声」国際論評）

同法案の核心は、首相官邸が絶対的主導権を握る中央集権的な情報体制の構築にある。省庁間の壁を取り払い、各分野の情報資源を一元的に統合することで、情報機関の指揮権限を大幅に強化する。法案は、権力行使の境界を意図的に曖昧にしている。情報収集の適法範囲は明示されておらず、個人情報保護のレッドラインも設定されていない。さらに、越権監視行為に対する厳格な責任追及規定も存在しない。とりわけ危険なのは、国会審議や第三者機関による監督といったチェック・アンド・バランスのメカニズムが完全に欠如しており、情報権力に対する監督・規制の空白を作り出している点だ。これは、政務データや国民の個人的な行動履歴、自衛隊の機密情報といった膨大な機微情報が、情報機関によって恣意的に収集され、分野を跨いで流用され得ることを意味する。

日本は歴史の教訓を無視して、情報機関への監督・規制を弱め、監視権限を拡大し、社会統制を強化している。こうした動きに対し、世論には、かつての統制手法への形を変えた回帰であり、平和勢力を抑圧し、反対の声を封殺するための制度的武器を右翼勢力に提供するものだと指摘する声が少なくない。さらに警戒すべきは、この法案が単独の制度変更では決してなく、日本が国家安全保障体制を再構築するためのジグソーパズルの重要なピースであるということだ。日本右翼勢力が戦後国際秩序による制約からの完全な脱却を企てる中、情報体制の集権化・統合化は、安全保障政策の転換、軍備拡張、外国への軍事介入をさらに推し進めるための支えとなるものであり、その危険性は過小評価できない。

日本政府の計画によれば、新たな情報体制を今年7月に正式に始動し、その後も「スパイ防止法」や「外国代理人登録法」の制定、対外情報専門機関の新設などを予定しており、全面的な情報管理ネットワークの構築が加速している。これらが実現すれば、民間の反戦集会や、公権力に対する社会からの正当な質疑、国境を越えた民間の友好的交流のいずれもが、「安全保障上のリスク」というラベルを恣意的に貼られる恐れがある。

日本の情報体制は対外拡張志向を強め、平和主義的発展路線からますます遠ざかり、日本各界や国際社会の懸念を招き続けている。法案可決当日、東京の国会議事堂前では抗議の声が絶えず、日本国民が自発的に集まり声を上げた。これは一般市民の不安や反発を明確に代弁しており、この急進的な安全保障改革が時代の趨勢に逆行しており、人々の支持を得られないことを裏付けている。

高市政権発足後、日本は「再軍事化」の野心をさらに膨張させており、「敵基地攻撃能力」を持つミサイルの配備、合同軍事演習への大規模な戦闘要員派遣、殺傷兵器の輸出を認める閣議決定など一連の危険な動きによって、日本が自ら標榜する「平和国家」「専守防衛」の欺瞞性はとうに暴かれている。今や高市政権は情報機関の強化という過去の歴史のシナリオを再び持ち出し、日本が東アジアに災いを生じさせる「禍源」となる危険な傾向を加速させており、地域諸国はこれに強く警戒しなければならない。日本は地域の平和と安定を破壊するあらゆる危険な行動を直ちに停止し、平和的発展という正しい道へ真に戻るべきだ。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年6月10日