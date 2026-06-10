1-5月のデータから見る中国の貿易状況　輸出・輸入ともに増加

2026年1-5月には、輸入の前年同期比増加率が3ヶ月連続で20％を超え、人工知能（AI）関連製品の輸出入が全体として毎月拡大し、アフリカ諸国との輸出入が1-5月期として初めて1兆元（1元は約23.7円）を超えた。税関総署が9日に発表したデータによると、同期の中国の輸出入額は20兆6800億元に達し、増加率は引き続き上昇して15.3％となり、1-4月の増加率を0.4ポイント上回った。ここから、世界一の物品貿易国である中国の力強さがうかがえる。

輸出・輸入の増加率上昇に見るレジリエンス

データの動きは貿易の状況を推し量る重要な指標だ。最新のデータを詳しく見ると、輸出・輸入ともに増加率が上昇して、中国の貿易が安定した成長を続ける上での重要な下支えになっている。

輸出を見ると、1-5月の輸出額は11兆9100億元に上り、増加率は同11.8％で、1-4月と比較すると0.5ポイント上昇した。そのうち、ハイテク・高付加価値機械・電気製品の輸出額が同18.4％増の7兆5800億元に上り、同期の輸出総額の63.6％を占めた。リチウムイオン電池、風力発電ユニットなどのグリーン製品の輸出も前年比で約40％増加した。

輸入を見ると、1-5月の輸入額は8兆7700億元に上り、増加率は同20.5％で、1-4月と比較すると0.5ポイント上昇した。そのうち5月単月の輸入は同21.5％増となり、3ヶ月連続で20％を超えた。製造業の外需が改善したことから、同期の機械・電気製品の輸入額は25.3％増加し、製造業の中間製品の輸入増加率は40％に迫った。

1-5月の中国の貿易動向について、ロイター社やドイツ通信社などの海外メディアは9日、「中国は『貿易エンジンが加速している』状態で、多くのデータが『引き続き上昇傾向にあり』、そのめざましい成果が中国経済の質の高い発展に対する市場の信頼感をさらに高めている。ここから、グローバルサプライチェーンにおいて『メイド・イン・チャイナ』が誰にも代替できないレジリエンスと競争力を備えていることがわかる」といった内容を報じた。

構造最適化が活力を喚起

複雑で厳しい外部環境の中、中国貿易の発展状況は構造的な転換を遂げようとしている。

今年1-5月には、機械・電気製品の輸出が中国の輸出全体を11.1ポイント押し上げた。そのうち自動車の輸出は同45.5％増、電気工事機材は同24.7％増、船舶は同22.5％増だった。輸出製品の付加価値が目に見えて上昇し、グローバル産業チェーンとの結びつきが目に見えて強まった。

データによると、1-5月の中国の電子部品、コンピューター部品、光ファイバー・光ケーブルなどの人工知能（AI）関連製品の輸出入額合計は4兆1200億元で、同52.4％増と大幅に増加した。

税関総署統計分析司の呂大良司長は、「年初以来、中国のAI関連製品の輸出入が全体として毎月拡大傾向を示している。中国のAI製品は、国内産業のスマート高度化のニーズを満たす一方で、グローバルAI産業の発展にも安定したサプライを提供し、中国の貿易における『スマート化率』が高まっている」と述べた。

電気自動車、リチウム電池、太陽電池の「新三種の神器」の海外での売れ行きが好調で、AI、ロボット、イノベーティブ医薬品の「新・新三種の神器」も猛烈な勢いで発展している。英経済紙「エコノミスト」が引用したマッキンゼー・グローバル・インスティテュート (MGI) の分析は、「中国はかつては世界の工場だったが、今では工場の工場に変わろうとしている」と指摘している。中国はCPU、チップ、リチウムイオン電池などの中間製品、設備や工作機械などの資本財の輸出が目に見えて増加しており、ここから中国の産業高度化にみなぎる深い自信とイノベーションが駆動する強靱な原動力をうかがうことができる。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年6月10日