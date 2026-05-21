投資家意識調査「中国経済のファンダメンタルズへの期待が回復」

長江商学院は5月20日、2026年第1四半期（1-3月）の「投資家意識調査報告」を発表した。

同報告書によると、今回の調査回答者のA株に対する期待は全体として安定傾向を保ち、「期待」とした人の割合が前期（2025年12月）に比べてやや上昇した。そのうち「A株は上昇する」とした人の割合は同1.4ポイント上昇の約63.8％だった。

上場企業の業績に対する期待も前期より著しく上昇した。前期を2.3ポイント上回る約50.6％の回答者が、「今後の上場企業の純利益増加率は10％を超える」との見方を示した。

また、回答者の国内総生産（GDP）成長率に対する期待が全体として上昇した。前期を2.4ポイント上回る約40.1％の回答者が、「今後のGDP成長率は5％を超える」との見方を示した。また、インフレに対する回答者の予想も上昇し、回答者全体の予想インフレ率は前期を0.2ポイント上回る2.1％だった。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年5月21日