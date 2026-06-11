四川省のテクノロジー館が500年後に人々に送るタイムカプセル募集イベント

四川省の稲城天文テクノロジー館がこのほど、正式に一般公開された。それと同時に、タイムカプセル募集イベントも始まり、四川省において、時空を超える文明のリレーが始まろうとしている。

稲城県天文テクノロジー館の職員は同日、「当館には、『天人合一タイムカプセル』という代表的な所蔵品がある。それは、現時点で中国で最初の本当の意味でのタイムカプセルと言うことができる。今後1年かけて、今の最先端のテクノロジー成果や人類の文明情報などを含むデータを収集し、2027年の特定の時間まで封じ込めて、500年後に開ける計画だ」と説明した。

500年後の人類宛に手紙を書くとすれば、あなたは何を書きたいだろうか？

科学関連の知識を紹介し、人々に浸透させていくのがテクノロジー館の現実的な価値であるとするなら、タイムカプセルを作って、500年後の人類と対話するというのは、天文テクノロジー館が企画する最も人の心を揺さぶる時代のロマンと言えるだろう。

天の川広がる高原にある天文テクノロジー館から、時代の特徴や生活の様子、科学の未来予想図、国や家族に対する思いなどを入れて、はるか先の500年後の人に送るシンプルなタイムカプセルには、現代の人々の文明が永遠に続くことを心から願う思いがこめられている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年6月11日