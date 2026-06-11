中国5月の新エネルギー車輸出台数、前年同期の2.1倍に増加

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中国自動車工業協会が6月10日に発表したデータによると、5月には、中国の新エネルギー車輸出台数は前年同期の2倍以上に増加した。

同日発表された5月の自動車工業の生産・販売状況によると、自動車の輸出は急速な伸びを維持した。5月の自動車輸出台数は前月比3.1％増、前年比68.7％増の93万台となり、2カ月連続で90万台以上の水準を維持した。1-5月の自動車輸出台数は前年比63％増の405万9000台となった。

このうち、5月の新エネルギー車輸出台数は前月比3.8％増の44万6000台で、前年同期の2.1倍に増加した。1-5月の新エネルギー車輸出台数は183万3000台で、前年同期の2.1倍に増加した。（編集JZ）

「人民網日本語版」2026年6月11日