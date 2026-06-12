江門ニュートリノ実験初の物理学成果、「ネイチャー」誌の表紙を飾る

地下700メートルに設置された、2万トンの液体を満たした巨大な「水晶球」が、人類の物質世界に対する認識を書き換えつつある。国際学術誌「Nature（ネイチャー）」が江門ニュートリノ実験（JUNO）初の物理学成果を表紙論文としてオンライン掲載したことが11日、中国科学院高エネルギー物理研究所への取材で分かった。この成果は、検出器の正式稼働後59日間に取得した有効観測データに基づくもので、2つのニュートリノ振動パラメータを高精度で測定した。測定精度は、過去数十年間にわたる複数の実験結果を総合したものと比べて1.6倍向上しており、ニュートリノ振動研究が精密測定の新たな段階に入ったことを示している。科技日報が伝えた。

「ネイチャー」誌の表紙

「ネイチャー」誌の査読者は、この成果がJUNO検出器の性能および分析手法の信頼性を実証したものであり、ニュートリノ振動物理学が精密測定時代を迎える中で、JUNOは新たな時代における重要な地位を確立し、3世代ニュートリノ振動の枠組みの検証、グローバルフィッティング、将来のニュートリノ質量階層構造の決定に直接的な意義を持つとしている。

広東省江門市の地下700メートルに位置するJUNOの中核装置は直径35.4メートルのアクリル球で、その内部には2万トンの液体シンチレーターが充填されている。球体全体は深さ44メートルの純水プールに浸されている。球体の内壁には4万本を超える光電子増倍管がびっしりと配置されており、まるで数万の鋭い目のように、ニュートリノが液体とまれに衝突した際に発する微かな光を捉えている。

2025年8月の正式稼働開始以来、JUNOは9カ月間にわたり安定して稼働している。その任務はまだ多い。最重要目標はニュートリノ質量の階層構造を決定することであり、同時に複数の振動パラメータの精密測定や、超新星、地球、太陽、大気由来のニュートリノ信号の捕捉、さらには既存理論の枠組みを超える新たな物理現象の探索も行う。今後、観測データの蓄積に伴い、今夏以降、新たな研究成果が順次発表される見込みであり、ニュートリノのさらなる謎が解き明かされていくと期待されている。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年6月12日