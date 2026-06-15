第18回海峡フォーラム大会が開催

第18回海峡フォーラム大会が13日午前、福建省厦門（アモイ）市で開催された。中央テレビニュースが伝えた。

今回のフォーラムは引き続き「民間交流の拡大、融合的発展の深化」をテーマに掲げ、メインフォーラムのほか、「草の根交流」「青年交流」「文化交流」「経済交流」の4分野で、58件の行事を順次開催。分野や職業、年齢の異なる様々な台湾同胞が参加し、特に大陸部を初めて訪れる人や若者の割合が引き続き高まっている。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年6月15日