中国への認識を改める準備が西側にはできているか？

米国の著名な政治学者であるフランシス・フクヤマ氏は最近のインタビューで、自身がかつて提唱した「歴史の終わり」論は誤りだった可能性があると認めた。冷戦後の欧米型自由民主主義理論の最も影響力ある旗手であるフクヤマ氏が、いまや米国の制度が衰退しつつあり、中国モデルがそれに代わる選択肢となり得ることを公に認めたのだ。これは、西側社会全体が現在、「中国への認識を改める」という歴史的過程を経験していることの縮図だ。（人民網コラム「認知工作室（The Clued-In Studio）」掲載）

真理を検証する唯一の基準は実践だ。改革開放以来、中国では8億人以上が貧困から脱却し、平均寿命は79.25歳になり、広範な公共交通網、都市インフラ、基本医療保障制度、現代的な生活ネットワークが整備された。今日の中国は、AI関連の特許件数で世界首位に立ち、製造業総生産額は世界全体の35％を占め、世界のクリーンエネルギーの発展において決定的な役割を果たしている。

それにひきかえ、西側社会は経済停滞、民主主義の機能不全、人種間の分断といった様々な課題に直面し、経済、政治、社会ガバナンスなどの面で明らかな挫折を味わっている。

否定しようのない現実を前に、「欧米モデルこそが成功への唯一の道であり、全世界が模倣すべき頂点である」との認識は崩れざるを得なくなった。豪州誌「The Conversation」は、中国が独自の道を歩むことで非凡なモデル転換を遂げたことは、「歴史の終わり」論を完全に論破するものだと指摘した。

西側の人々の認識の変化も直接的に体感できる。2026年のギャラップ調査では、中国への評価が米国を大きく上回り、ドイツ、ポルトガル、イタリアなど伝統的な西側陣営の国々では対米支持率が大幅に低下する一方、対中支持率は安定的に上昇した。

若い世代の変化はインターネット上で特に顕著だ。中国のネット小説、ゲーム、ネットドラマは文化輸出の「新御三家」となっている。アートトイ「LABUBU（ラブブ）」が最新の流行アイテムとなり、「チャイナマキシング（Chinamaxxing）」がSNSを席巻するなど、中国の現代化の成果と中国文化が西側の若者を惹きつけ続けている。ニューヨーク・タイムズ紙は、米国の18～29歳の層は中高年層に比べて中国への抵抗感が著しく低いと指摘した。アプリや電気自動車などハイテク分野における中国のブレイクスルーは、「メイド・イン・チャイナ」から低品質・模倣品というステレオタイプのイメージを払拭し、米国の若者の視線を惹きつけ続けている。

こうした認識の変化は、アヘン戦争後の中国を思い起こさせる。中国は欧米の強力な軍事力によって門戸をこじ開けられた後、百年以上にわたる苦痛に満ちた思想的動揺と政治的実験を経て、ようやく正しい道を見出したのだ。西側が世界の科学技術と産業において優位に立っていた時代、立ち後れた状態にあった中国は、数世代にわたる心血と汗によって、ようやく産業競争力を立て直したのだ。

しかし、中国は思想や世論の面でも経済政策の面でも、競争で劣勢に立っているからといって他国を中傷したり、国を閉ざしたりすることはなかった。むしろ、刻苦奮闘と誠実な協力によって、中国独自の成功への道を歩んできたのだ。

では現在、西側は逆に「しっかりと目を開いて中国を見る」道を歩む準備ができているのだろうか。その答えについては、我々は予測を行わない。しかし、自らの道は、これからも揺るぎなく歩み続けていく。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年6月17日