政治 経済 社会 科学 写真 動画 中日 カルチャー 日本チャンネル
人民網日本語版>>政治

＜動画＞第2回「一帯一路」国際協力サミットフォーラム開幕

人民網日本語版　2019年04月26日09:02

第2回「一帯一路」国際協力サミットフォーラムが北京で26日午前、開幕式を開き、習近平国家主席がその席で基調演説を行った。（編集TG、LX）

「人民網日本語版」2019年4月26日

  

最新ニュース

注目フォトニュース

コメント

| 写真記事

指導者関連記事

外交部記者会見