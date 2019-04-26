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政治
＜動画＞第2回「一帯一路」国際協力サミットフォーラム開幕
人民網日本語版
2019年04月26日09:02
第2回「一帯一路」国際協力サミットフォーラムが北京で26日午前、開幕式を開き、習近平国家主席がその席で基調演説を行った。（編集TG、LX）
「人民網日本語版」2019年4月26日
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