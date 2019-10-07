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秋を迎えたチベット納木錯湖
人民網日本語版
2019年10月07日11:24
10月に入り、秋を迎えた西蔵（チベット）自治区の納木錯（ナムツォ）湖は湖面が澄み渡っていた。写真は10月5日に撮影された納木錯湖の様子。（編集KS）
「人民網日本語版」2019年10月7日
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