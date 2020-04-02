Facebook
Twitter
ホーム
新着
経済
丸わかり！中国キーワード
|
中国における日本企業
|
経済関連データ
社会
健康知恵袋
政治
指導者関連報道
|
外交部記者会見
|
共産党ニュース
カルチャー
伝統文化
|
文化遺産
|
映画速報
科学
中国の最新技術
|
宇宙開発
|
資源·環境
|
材料
|
科学と健康
写真
動画
中日
企画集
日本CH
多言語
中国語
|
英語
|
ロシア語
|
フランス語
|
スペイン語
|
アラビア語
|
韓国語
|
ドイツ語
|
ポルトガル
政治
経済
社会
科学
写真
動画
中日
カルチャー
日本チャンネル
人民網日本語版
>>
写真
「医療・看護従事者に敬意を表す」テーマ花壇が南京の街に登場 江蘇省
人民網日本語版
2020年04月02日15:31
「医療・看護従事者に敬意を表す」テーマ花壇（4月1日撮影・泱波）。
「医療・看護従事者に敬意を表す」テーマ花壇が4月1日、江蘇省南京市の鼓楼広場に登場した。中国新聞社が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2020年4月2日
1
2
次ページ
関連記事
山西医療チームの男性がスカート姿で故郷に帰還！その理由とは？
浙江省杭州市でボランティアが医療従事者の子供に思いやり示す活動
毎日ハーレーで医療従事者を送迎するボランティア 甘粛省蘭州市
＜企画＞ウイルスと第一線で闘う愛すべき医療従事者たち
「みんな頑張って！」周傑倫が医療従事者に敬意とエールのコメント
重慶の切り絵細工職人が作品で医療従事者たちにエール
おすすめ写真
霧雲の中に浮かび上がる河南黄柏山
月収2万元から5千元？カメラマンがフード配達員に転身 陝西省
北京、玉淵潭公園のサクラが満開に
イラク全土のPCR検査を中国の実験室が一時的に担当
設置から3年目迎えた河北省雄安新区
物流停止を阻止すべく杭州‐マレーシアの国際貨物便が緊急就航
戦闘力MAX！上海の防疫スタッフが防護服をイラストで「武装」
満開を迎えたチベット林芝の桃の花
コメント
名前
すべてのコメントを見る
コメントを書く
送信
ランキング
全部
経済
社会
政治
コメント
1
志村けんさんが新型肺炎で死去、中…
2
日本のウイルス専門家、「中国ウイ…
3
石鹸とアルコール、消毒力が高いの…
4
感染状況下のメイド・イン・チャイ…
5
世界では人工呼吸器がどれくらい不…
6
新型コロナウイルス感染による肺炎…
7
駐日大使 感染状況を見てチャータ…
8
日本語通訳ボランティアの若者4人…
9
中国が無症状感染者の情報を毎日発…
10
北京市の小中高校が4月13日から…
1
新型肺炎が世界で深刻化 人工呼吸…
2
青島市のアパレルメーカー、日本か…
3
感染状況下のメイド・イン・チャイ…
4
世界では人工呼吸器がどれくらい不…
5
賑わいが戻ってきた！ 重慶市のナ…
6
最新の世界金融センターランキング…
7
ファーウェイが5Gチップ第2弾発…
8
「人々の健康に少しでも役立ちたい…
9
新型肺炎が工業に与える影響はどれ…
10
V字回復！中国3月のPMIが大幅…
1
日本のウイルス専門家、「中国ウイ…
2
世界では人工呼吸器がどれくらい不…
3
新型コロナウイルス感染による肺炎…
4
駐日大使 感染状況を見てチャータ…
5
日本語通訳ボランティアの若者4人…
6
中国が無症状感染者の情報を毎日発…
7
北京市の小中高校が4月13日から…
8
新型コロナウイルス感染による肺炎…
9
海外の中国大使館が中国人留学生に…
10
外交部 「中国は新型コロナ対策支…
1
習近平国家主席がトランプ米大統…
2
新型コロナウイルスが世界秩序の…
3
「今の暮らしは夢のよう」チベッ…
4
日本のウイルス専門家、「中国ウ…
5
トランプ大統領の「中国ウイルス…
6
自他共に害する米側の政治的偏見
7
G20の新型コロナ対策首脳会議…
8
新型肺炎対策 G20首脳会議で…
9
中国はIOCと日本側の協議によ…
10
東京五輪の開催延期決定を中国は…
どこの店ですか
このホームページはかわいい
上海ディズニー、ロリータ撮影、と...
これからも楽しみにしています。 ...
見たいです
朝鮮人は美人が多いし、 化粧品...
農産物に関しては，２つの観点から...
関連記事も含め、詳細が知りたい。
記事「日本で出国税スタート・・・...
中国高速鉄道の路線の増加速度は...
このウェブサイトの著作権は人民日報社にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：
[email protected]