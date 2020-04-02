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「医療・看護従事者に敬意を表す」テーマ花壇が南京の街に登場　江蘇省

人民網日本語版　2020年04月02日15:31
「医療・看護従事者に敬意を表す」テーマ花壇が南京の街に登場　江蘇省
「医療・看護従事者に敬意を表す」テーマ花壇（4月1日撮影・泱波）。 

「医療・看護従事者に敬意を表す」テーマ花壇が4月1日、江蘇省南京市の鼓楼広場に登場した。中国新聞社が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2020年4月2日

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