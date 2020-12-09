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政治
中国海警局船隊が9日に中国の釣魚島領海を巡航
人民網日本語版
2020年12月09日15:04
中国海警局の微信（WeChat）公式アカウントによると、「中国海警2502」船隊が9日、中国の釣魚島（日本名・尖閣諸島）領海内を巡航した。（編集NA）
「人民網日本語版」2020年12月9日
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