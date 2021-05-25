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中国海警局艦艇編隊が釣魚島領海を巡航

　2021年05月25日16:01

「中国海警2502」艦艇編隊が24日、中国の釣魚島（日本名・尖閣諸島）領海内を巡航した。（編集NA）

「人民網日本語版」2021年5月25日

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