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中国海警局艦艇編隊が中国の釣魚島領海内を巡航

人民網日本語版　2021年06月17日14:46
中国海警局艦艇編隊が中国の釣魚島領海内を巡航

「中国海警2301」艦艇編隊が16日、中国の釣魚島（日本名・尖閣諸島）領海内を巡航した。中国新聞網が伝えた。（編集NA）

「人民網日本語版」2021年6月17日

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