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申斗栄書道作品

人民網日本語版　2021年07月19日16:28

作品：

感動と歓喜」

書家：

申斗栄（Shin Doo Young）、1944年韓国生まれ。大韓民国美術大展国務総理賞受賞。大韓民国美術大展の前審査委員、一中金忠顕記念会理事を現任。

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