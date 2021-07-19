Facebook
Twitter
ホーム
新着
経済
丸わかり！中国キーワード
|
経済・産業最前線
|
経済関連データ
|
中国における日本企業
社会
健康知恵袋
政治
指導者関連報道
|
外交部記者会見
|
共産党ニュース
カルチャー
伝統文化
|
文化遺産
|
映画速報
科学
中国の最新技術
|
宇宙開発
|
資源·環境
|
材料
|
科学と健康
写真
動画
中日
企画集
日本CH
多言語
中国語
|
英語
|
ロシア語
|
フランス語
|
スペイン語
|
アラビア語
|
韓国語
|
ドイツ語
|
ポルトガル
政治
経済
社会
科学
写真
動画
中日
カルチャー
日本チャンネル
人民網日本語版
>>
カルチャー
申斗栄書道作品
人民網日本語版
2021年07月19日16:28
作品：
「
感動と歓喜」
書家：
申斗栄
（Shin Doo Young）、
1944年韓国生まれ。大韓民国美術大展国務総理賞受賞。大韓民国美術大展の前審査委員、一中金忠顕記念会理事を現任。
おすすめ写真
鮮やかな色彩の絵画のような張掖世界地質公園 甘粛省張掖
卓球、女子サッカーなど中国五輪選手団第2陣が東京に到着
雄安郊野公園のテスト運用スタート 河北省
「2022年北京冬季五輪ピンバッジ文化ウィーク」がスタート
ツバキ柄の新デザインの制服に身を包んだ美しき高速鉄道乗務員たち
東京五輪プレスセンターを見てみよう！ 日本
戦うウルトラヒーロー像が商業施設に登場 重慶
世界初の台風に強い浮体式洋上風力発電ユニットを設置 広東省陽江
コメント
名前
すべてのコメントを見る
コメントを書く
送信
ランキング
全部
経済
社会
政治
コメント
1
数字で見る中国製新型コロナワクチン
2
東京五輪開会式で中国選手団は11…
3
短期滞在の外国人もデジタル人民元…
4
【中国キーワード】「顔面偏差値経…
5
職場のチームビルディングが不人気…
6
習近平国家主席がAPEC会議でア…
7
機嫌が悪い方が作業効率が上がる？
8
全国炭素排出権市場初日の取引額3…
9
卓球、女子サッカーなど中国五輪選…
10
ツバキ柄の新デザインの制服に身を…
1
中国ロボット産業の規模が約1.7…
2
工業経済が回復 上半期の工業付加…
3
全国「1万の企業が1万の村を振興…
4
短期滞在の外国人もデジタル人民元…
5
【中国キーワード】「顔面偏差値経…
6
職場のチームビルディングが不人気…
7
全国炭素排出権市場初日の取引額3…
8
デジタル人民元のテストシーンが1…
9
デジタル人民元、国境を越えた利用…
10
多様化する「高温経済」に見る中国…
1
ドキュメンタリー「新疆：私たちの…
2
夏の草原の「流行歌」はケサル王の…
3
東京五輪開会式で中国選手団は11…
4
卓球、女子サッカーなど中国五輪選…
5
ツバキ柄の新デザインの制服に身を…
6
チャット文末の句点は「怒っている…
7
珍しい「ツートンカラー」のスイレ…
8
東京五輪開会式の中国選手団旗手が…
9
戦うウルトラヒーロー像が商業施設…
10
銭塘江で非常に珍しい「十字に交わ…
1
数字で見る中国製新型コロナワク…
2
習近平国家主席がAPEC会議で…
3
外交部「外部勢力の香港地区への…
4
米軍アフガン撤退に王毅部長「米…
5
中国とエジプトの新型コロナワク…
6
国家の発展と進歩の運命をしっか…
7
習近平国家主席がAPEC非公式…
瓔らくの危機脱出の妙味 皇帝がい...
マスクは2日で一枚の使用も可能か...
ほんとかな
厉害~
ないす！
もっと詳しく教えてほしい！
どこの店ですか
このホームページはかわいい
上海ディズニー、ロリータ撮影、と...
これからも楽しみにしています。 ...
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：
[email protected]