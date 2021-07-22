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卓球のドロー抽選行われる　東京五輪

人民網日本語版　2021年07月22日15:37
卓球のドロー抽選行われる　東京五輪
ドロー抽選の会場の様子（撮影・韓海丹）。

東京五輪の卓球のドロー抽選が7月21日、東京体育館で行われた。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2021年7月22日

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