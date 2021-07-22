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卓球のドロー抽選行われる 東京五輪
人民網日本語版
2021年07月22日15:37
ドロー抽選の会場の様子（撮影・韓海丹）。
東京五輪の卓球のドロー抽選が7月21日、東京体育館で行われた。中国新聞網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2021年7月22日
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