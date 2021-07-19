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朴元圭書道作品

人民網日本語版　2021年07月19日16:30

作品：

「不屈」

書家：

朴元圭（Park Won Gyu）、1947年韓国生まれ。これまでに個展を10回開催。世界書道全北ビエンナーレ最高賞受賞、一中書芸大賞受賞。

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