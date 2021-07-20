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2021日中韓名家オンライン書法展
孫昌洛書道作品
人民網日本語版
2021年07月20日09:19
作品：
「万事開太平」
全世界は太平と繁栄の時代を迎えた。
書家：
孫昌洛
（Son Chang Rak）、
1962年韓国生まれ。第1回一中書道賞受賞。国際書道家協会事務局長。韓国篆刻協会常任理事。
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