政治 経済 社会 科学 写真 動画 中日 カルチャー 日本チャンネル
人民網日本語版>>カルチャー>>2021日中韓名家オンライン書法展

孫昌洛書道作品

人民網日本語版　2021年07月20日09:19

作品：

「万事開太平」

全世界は太平と繁栄の時代を迎えた。

書家：

孫昌洛（Son Chang Rak）、1962年韓国生まれ。第1回一中書道賞受賞。国際書道家協会事務局長。韓国篆刻協会常任理事。

おすすめ写真

コメント

ランキング