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2021日中韓名家オンライン書法展
梅躍輝書道作品
人民網日本語版
2021年07月20日17:33
作品：
世界和平 人類幸福 充満陽光
（世界は平和で 人類は幸福で 陽光に満ちている）
書家：
梅躍輝、1984年河南省登封市生まれ。芸術学（書法）博士。中国国家画院専職芸術家、中国書法家協会会員。
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