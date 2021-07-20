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梅躍輝書道作品

人民網日本語版　2021年07月20日17:33

作品：

世界和平 人類幸福 充満陽光

（世界は平和で 人類は幸福で 陽光に満ちている）

書家：

梅躍輝、1984年河南省登封市生まれ。芸術学（書法）博士。中国国家画院専職芸術家、中国書法家協会会員。

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