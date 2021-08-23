Facebook
Twitter
ホーム
新着
経済
丸わかり！中国キーワード
|
経済・産業最前線
|
経済関連データ
|
中国における日本企業
社会
健康知恵袋
政治
指導者関連報道
|
外交部記者会見
|
共産党ニュース
カルチャー
伝統文化
|
文化遺産
|
映画速報
科学
中国の最新技術
|
宇宙開発
|
資源·環境
|
材料
|
科学と健康
写真
動画
中日
企画集
日本CH
多言語
中国語
|
英語
|
ロシア語
|
フランス語
|
スペイン語
|
アラビア語
|
韓国語
|
ドイツ語
|
ポルトガル
政治
経済
社会
科学
写真
動画
中日
カルチャー
日本チャンネル
人民網日本語版
>>
写真
鄭州の街を豪雨が直撃 河南省
人民網日本語版
2021年08月23日13:55
鄭州市市街地で、冠水した道路を走行する車両（撮影・闞力）。
8月22日、河南省鄭州市気象台は、豪雨赤色警報を発令した。中国新聞網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2021年8月23日
1
2
3
次ページ
関連記事
湖北省随州市柳林鎮に豪雨 住民8千人が被災
四川省達州で豪雨 救助隊員が被災者を緊急避難
豪雨で冠水した河南省衛輝市で救援活動展開
豪雨被害が深刻な地域で1万人以上が避難 河南省新郷市
おすすめ写真
卓球・孫穎莎選手、五輪の自己採点は「80-85点」
色とりどりの光に照らされる夜の黄果樹瀑布 貴州省
東京パラリンピック中国選手団第一陣が日本に到着
第5回中国-アラブ諸国博覧会が銀川で開幕 寧夏
ラサでチベット平和解放70周年祝賀文芸公演「西蔵児女心向党」
南京市全域が「低リスク地域」に 江蘇省
成都・重慶都市間鉄道でアプリ注文で食事届けるサービススタート
12-17歳対象の新型コロナワクチン接種会場を訪れて 河南省鄭州
コメント
名前
すべてのコメントを見る
コメントを書く
送信
ランキング
全部
経済
社会
政治
1
中国、2025年の森林カバー率を…
2
中国康希諾製新型コロナワクチンの…
3
中国で最も豪華な貨客船「吉竜島号…
4
中国有人宇宙船「神舟12号」が9…
5
中国の5Gスマホの接続端末数が3…
6
全自動運行のスマートA型地下鉄車…
7
中国-アラブ諸国博覧会で277プ…
8
米国立動物園のパンダ「小奇跡」が…
9
雲南省竜陵県で絶滅危惧種・ヒメヤ…
10
新青年：「マジックは人生の一部」…
1
中国-アラブ諸国博覧会で277プ…
2
中央財経委が「3回目の分配」を提…
3
中国1-7月の対「一帯一路」沿線…
4
中国発展改革委「養豚の利益が少し…
5
第3子容認政策を法制化、税制面等…
6
阿里健康が「オンライン診療担当医…
7
中国1-7月の財政収入が前年比2…
8
中国人民銀が8月もLPR据え置き…
1
最新の連休日程発表！中秋節連休3…
2
医師法が可決 毎年8月19日が「…
3
中国、2025年の森林カバー率を…
4
崩れたお団子ヘア？ブサかわパンダ…
5
中国で最も豪華な貨客船「吉竜島号…
6
全自動運行のスマートA型地下鉄車…
7
中国全土の新型コロナワクチン累計…
8
農村を訪ねて「小康」を感じよう（…
9
雲南省の紅河ハニ棚田は自然を巧み…
10
東京パラリンピック中国選手団第一…
1
外交部「タリバンは積極的声明の…
2
外交部「台湾地区問題は中日関係…
3
チベット平和解放70周年祝賀大…
4
中国康希諾製新型コロナワクチン…
5
中国人1000万人近くが孟晩舟…
6
習近平国家主席が第5回中国-ア…
7
米国立動物園のパンダ「小奇跡」…
8
「国際軍事競技大会2021」 …
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：
[email protected]