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鄭州の街を豪雨が直撃　河南省

人民網日本語版　2021年08月23日13:55
鄭州の街を豪雨が直撃　河南省
鄭州市市街地で、冠水した道路を走行する車両（撮影・闞力）。

8月22日、河南省鄭州市気象台は、豪雨赤色警報を発令した。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2021年8月23日

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