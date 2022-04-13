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元大都遺跡公園のカイドウの花が満開に　北京

人民網日本語版　2022年04月13日11:05
元大都遺跡公園のカイドウの花が満開に　北京
カイドウが満開を迎えた北京元大都遺跡公園で記念撮影する人々（撮影・趙雋）。

北京元大都遺跡公園では4月11日、カイドウの花が満開を迎え、訪れた多くの市民が美しい花を眺めながら、春のひと時を満喫していた。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2022年4月13日

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