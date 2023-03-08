2023年政府活動報告　注目すべき10のキーワード

第14期全国人民代表大会（全人代）第1回会議が3月5日に北京で開幕し、李克強総理が国務院を代表し、政府活動報告を行った。ここでは2023政府活動報告の注目すべきキーワードを紹介していこう。

① 中国式现代化 zhōng guó shì xiàn dài huà ：中国式現代化（ちゅうごくしきげんだいか）

（中）全面贯彻落实党的二十大精神，按照中央经济工作会议部署，扎实推进中国式现代化。

（日）中国共産党第20回全国代表大会（第20回党大会）の精神を全面的に貫徹・実行し、中央経済政策会議の方針に従い、中国式現代化を着実に推進する。

②新型举国体制 xīn xíng jǔ guó tǐ zhì ：新型の挙国体制（しんがたのきょこくたいせい）

（中）完善新型举国体制，发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用，突出企业科技创新主体地位。

（日）新型の挙国体制を整備し、政府の基幹核心技術の難関攻略における役割をしっかりと発揮し、技術革新における企業の主体的地位を際立たせる。

③蓝天、碧水、净土保卫战 lán tiān 、 bì shuǐ 、 jìng tǔ bǎo wèi zhàn：青い空、澄んだ水、きれいな土を守る戦い（あおいそら、すんだみず、きれいなつちをまもるたたかい）

（中）推动重点领域节能降碳，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。

（日）重点分野の省エネと低炭素化を推進し、青い空、澄んだ水、きれいな土を守る戦いを引き続きしっかりと展開する。

④大宗消费 dà zōng xiāo fèi ：コモディティ消費（コモディティしょうひ）

（中）稳定大宗消费，推动生活服务消费恢复。

（日）コモディティ消費を安定させ、生活サービス消費の回復を促進する。

⑤乡村振兴 xiāng cūn zhèn xīng ：農村振興（のうそんしんこう）

（中）稳定粮食生产和推进乡村振兴。发展乡村特色产业，拓宽农民增收致富渠道。

（日）食糧生産を安定させ、農村振興を推進する。農村の特色ある産業を発展させ、農民が増収し豊かになる道を広げる。

⑥住房保障体系 zhù fáng bǎo zhàng tǐ xì ：住宅保障システム（じゅうたくほしょうシステム）

（中）加强住房保障体系建设，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民、青年人等住房问题。

（日）住宅保障システムの構築を強化し、住宅に対する硬直的需要と改善性需要を支え、新市民や若者などの住宅問題をしっかりと解決する。

⑦金融体制改革 jīn róng tǐ zhì gǎi gé ：金融体制の改革（きんゆうたいせいのかいかく）

（中）深化金融体制改革，完善金融监管，压实各方责任，防止形成区域性、系统性金融风险。

（日）金融体制の改革を深化させ、金融の監督管理を整備し、各方面の責任を明確にし、金融の地域的リスクとシステミックリスクの発生を防止する。

⑧新型能源体系 xīn xíng néng yuán tǐ xì ：新型エネルギーシステム（しんがたエネルギーシステム）

（中）推进煤炭清洁高效利用和技术研发，加快建设新型能源体系。

（日）石炭のクリーンで高効率の利用と技術研究開発を推進し、新型エネルギーシステムの構築を加速させる。

⑨平安中国 píng ān zhōng guó ：平安中国（へいあんちゅうごく）

（中）全面贯彻总体国家安全观，建设更高水平的平安中国。

（日）総合的な国家安全観を全面的に貫徹させ、より高いレベルの「平安中国」を建設する。

⑩反“独”促统 fǎn dú cù tǒng ：「台湾独立」に反対し、統一を促進する（「たいわんどくりつ」にはんたいし、とういつをそくしんする）

（中）坚定反“独”促统，推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程。

（日）確固として「台湾独立」に反対し、統一を促進し、両岸関係の平和的発展を推進し、祖国の平和的統一プロセスを推進する。

（編集SC、TG）

「人民網日本語版」2023年3月8日