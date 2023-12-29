科学観測砕氷船「極地」号がお披露目

科学観測砕氷船「極地」号が29日、初めて披露されることになった。これは中国が完全に独自に設計・建造した新世代の科学観測砕氷船だ。

「極地」号の外観は？

赤と白の2色がメインの色調だ。真っ赤な船体の長さは89m、幅は17.8mで、標準的なバスケットコート3面をつなげて組み合わせた大きさに相当する。同船は世界の全海域を航行する能力を持ち、定員は60人、排水量は5600トン、航続距離は2万6000kmで、1回の補給により海上で80日以上生活できる。

「極地」号の新たな注目点は？

同船の最大の注目点は、国産ドローン、無人船、自律型無人潜水機などの設備を同時に搭載できることだ。中国独自の衛星ネットワークシステムにより、空・宇宙・海・氷・潜水を一体化した科学観測能力を形成し、大気、海氷、水域、地球物理を含む多学科総合科学観測任務を同時に遂行できる。（編集YF）

「人民網日本語版」2023年12月29日