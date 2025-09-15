中国とリヒテンシュタインが国交樹立75周年、両国首脳が祝電交換

習近平国家主席は14日、リヒテンシュタイン公国のアロイス皇太子と両国の国交樹立75周年を祝う電報を交わした。新華社が伝えた。

習主席は「国交樹立後の75年間、中国とリヒテンシュタインは常に相互尊重と相互信頼を堅持し、積極的に友好的交流・協力を繰り広げ、多国間分野で緊密に調整し、大国と小国の友好的付き合い、互恵・ウィンウィンの模範となった。私は中国とリヒテンシュタインの関係発展を非常に重視しており、アロイス皇太子と共に努力して、両国の親善と協力を深め続けていくことを望んでいる」とした。

アロイス皇太子は「国交樹立以来、リヒテンシュタインと中国は友好を堅持し、二国間交流を深化させ、協力分野を拡大し、相互支持を強化し、安定的で信頼し合うパートナーシップを共に発展させてきた。課題に満ちた現代において、これはとりわけ重要な事だ。リヒテンシュタインと中国は不断に交流と協力を深め、共に発展と繁栄を促進していくものと、私は確信している」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月15日