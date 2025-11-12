中国とノルウェーの外相が会談

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は11日、ノルウェーのアイデ外相と北京で会談した。新華社が伝えた。

王氏は「中国はノルウェーを欧州における重要かつ安定したパートナーと見なしている。ノルウェー側に対し、積極的で安定した、実務的で理性的な対中政策を継続し、両国首脳間の重要な共通認識を共にしっかりと実行に移し、互いの核心的利益の尊重、相手国の重大な懸念への配慮を堅持し、開放・ウィンウィン、相互成就を継続し、両国関係を新たな段階へと押し上げていくことを希望する」と表明。

アイデ外相は「ノルウェーは中国製電気自動車に対して完全に市場を開放し、関税免除措置を実施している。ノルウェーは中国側と手を携えて国連憲章の精神を擁護し、ルールに基づく多国間貿易体制を支持していくことを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年11月12日