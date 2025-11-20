外交部「台湾関連の誤った発言を撤回しない場合、全ての結果の責任は日本が負う」

日本の木原稔内閣官房長官の中国関連発言について、外交部（外務省）の毛寧報道官は19日の定例記者会見で、「日本の高市早苗首相の台湾関連の誤った発言は、中国人民の怒りと強い非難を招いた。日本側が撤回を拒否し、さらには過ちに過ちを重ねるのなら、中国側は厳しく断固たる対抗措置を取らざるを得ず、それによって生じる全ての重大な結果の責任は日本側が負うことになる。中国側は日本側に対して、誤った発言を撤回し、中国に関わる問題でもめ事を起こすのを止め、実際の行動によって過ちを認めて是正し、中日関係の政治的な基礎を守るよう厳しく促す」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年11月20日