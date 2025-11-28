週間時事用語（ネガティブリスト 、水切りヨーグルト、特別塗装機など）

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

负面清单 fù miàn qīng dān ：ネガティブリスト

（中）“零关税”是指对进口货物免征进口关税、进口环节增值税和消费税，海南岛全岛封关运作以后，进口零关税商品将实行负面清单管理。

（日）「ゼロ関税」とは、輸入品に対する輸入関税や輸入段階での付加価値税・消費税を免除することを指す。海南島全島でゼロ関税となる封関運営が始まると、輸入品のゼロ関税商品はネガティブリストによる管理が実施される。

新闻发言人 xīn wén fā yán rén ：報道官（ほうどうかん）

（中）国防部27日举行例行记者会，国防部新闻发言人蒋斌答记者问。

（日）国防部の27日の定例記者会見で、蒋斌報道官が記者の質問に答えた。

干噎酸奶 gān yē suān nǎi ：水切りヨーグルト（みずきりヨーグルト）

（中）用芒果切半做底，中间涂上厚厚的干噎酸奶，然后粘上柚子、西米、爆爆珠等配料，经典港式甜品杨枝甘露就变成了可以拿在手上吃的固体版本。

（日）半分に切ったマンゴーの上に、水切りヨーグルトをたっぷりのせて、そこにブンタンやタピオカ、ポッピングボバなどをトッピング。こうして香港風スイーツ「楊枝甘露（ヨンジーガムロ）」を、手で持って食べることができるスタイルにした。

彩绘飞机 cǎi huì fēi jī ：特別塗装機（とくべつとそうき）

（中）多家媒体记者体验了南航“活力湾区号”十五运会主题彩绘飞机以及深圳机场航空保障服务等。

（日）多くのメディア関係者が、「活力湾区号」と名付けられた南方航空の第15回全国運動会テーマ特別塗装機や深セン空港における航空支援サービスを体験した。

巡洋舰 xún yáng jiàn ：巡洋艦（じゅんようかん）

（中）同年，中国水下考古工作者在威海湾又确认发现来远舰遗址、靖远舰遗址，两舰均为北洋海军主力巡洋舰。

（日）同年、中国の水中考古学者は、威海湾で、「来遠」遺跡と、「靖遠」遺跡を発見した。いずれも、北洋海軍の主力巡洋艦だった。

T3航站楼 T3 háng zhàn lóu ：第3ターミナルビル（だいさんたーみなるびる）

（中）海南三亚凤凰国际机场三期改扩建项目T3航站楼已于2025年10月30日通过地方竣工验收，目前项目进入收尾阶段。

（日）海南省の三亜鳳凰国際空港第3期拡張工事プロジェクトである第3ターミナルビルの建設工事は、2025年10月30日に地方政府による工事完了時の検査を終え、現在最終段階に入っている。

载人飞艇 zài rén fēi tǐng ：有人飛行船（ゆうじんひこうせん）

（中）今年11月，伴随着AS700载人飞艇飞抵绍兴鉴水科技城，华东首艇顺利完成交付。

（日）今年11月、有人飛行船AS700は紹興市の紹興鑑水科学技術城に到着し、華東地域における最初の販売・引き渡しを完了した。

圈养 juàn yǎng ：飼育（しいく）

（中）记者从国家林草局获悉：目前大熊猫圈养种群数量达808只，野外种群数量从20世纪80年代约1100只增长到近1900只，有效维护了种群的可持续发展。

（日）中国国家林草局によると、中国においてジャイアントパンダの飼育個体群における頭数は808頭に、野生個体群における頭数は1980年代の約1100頭から1900頭に増加しており、個体群が継続的に増加するよう効果的に保護されている。

善款 shàn kuǎn ：寄付金（きふきん）

（中）二十余年来，宁波市慈善总会恪守其意愿，将每一笔善款精准投向助学与教育领域，从宁波本地寒门学子到在甬外省籍学生，从西部经济相对薄弱地区到宁波对口协作区域，爱心足迹遍布山海。

（日）ここ約20年間、寧波市慈善総会はその意向に従い、寄付金を就学支援や教育分野をターゲットに使用してきた。そして、寧波市の経済的な困難を抱える家庭の学生だけでなく、同市で学ぶ他の省の戸籍を持つ学生、中国西部の経済的に遅れている地域、同市がペアリング支援する地域なども支援し、愛の足跡はますます広がりを見せている。

（編集SC、TG）

「人民網日本語版」2025年11月28日

