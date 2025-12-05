中仏首脳夫人が北京人民芸術劇院を見学

習近平国家主席の彭麗媛夫人と、マクロン仏大統領の中国国賓訪問に同行中のブリジット夫人は4日午前、北京人民芸術劇院を見学した。新華社が伝えた。

両首脳夫人は共に演劇博物館を訪れ、北京人民芸術劇院の発展の歩みやフランス演劇界との交流の状況について詳しく説明を受けた。また、劇場で中国の代表的演劇作品『茶館』の舞台セットを興味深く見学。演劇センターでは、彭夫人がブリジット夫人を招いて作品の一幕を共に鑑賞し、俳優たちと和やかに交流した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月5日