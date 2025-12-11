週間時事用語（アマチュアスポーツ大会 、プログラミング、コンパニオンロボットなど）

群众体育赛事 qún zhòng tǐ yù sài shì ：アマチュアスポーツ大会（アマチュアスポーツたいかい）

（中）“苏超”的成功，充分展现了中国群众体育赛事的惊人活力和发展潜力。

（日）「蘇超（江蘇省都市サッカーリーグ）」の成功は、中国のアマチュアスポーツ大会の驚異的な活力と発展のポテンシャルを示している。

超宽松货币政策 chāo kuān sōng huò bì zhèng cè ：超金融緩和政策（ちょうきんゆうかんわせいさく）

加息货币政策 jiā xī huò bì zhèng cè ：利上げ金融政策（りあげきんゆうせいさく）

（中）日本政府常年采取扩张性财政政策，并依赖日本央行长期维持超宽松货币政策以压低发债成本，形成庞大的债务负担。一旦日本央行推进加息货币政策，日本政府举债成本与偿息压力都将加剧。

（日）日本政府は長年にわたり拡張的な財政政策を採用し、日本銀行が長期的な超金融緩和政策の維持に依存して国債発行コストを低く抑えてきた結果、膨大な債務負担が積み上がった。ひとたび日銀が利上げ金融政策を進めれば、日本政府の借入コストと利払い負担はさらに増大することになる。

肢体语言 zhī tǐ yǔ yán ：ボディランゲージ

（中）台湾地区一民意代表，用夸张的肢体语言和顿挫有力的语调批评台北市的市政管理混乱。

（日）台湾地区のある公職者が、オーバーなボディランゲージと抑揚に満ちた口調で、台北市政の混乱を批判した。

编程 biān chéng ：プログラミング

陪伴类机器人 péi bàn lèi jī qì rén ：コンパニオンロボット

（中）市民尚先生在机器人6S中心体验了五子棋、编程等多款陪伴类机器人后，被一款正在写书法的机器人吸引。

（日）市民の尚さんはロボット6Sセンターで五目並べやプログラミングなどの家庭用コンパニオンロボットを体験した後、書道をしているロボットに興味を引かれていた。

经停航班 jīng tíng háng bān ：経由便（けいゆびん）

代码共享航班 dài mǎ gòng xiǎng háng bān ：コードシェア便（コードシェアびん）

（中）通知显示针对2025年12月5日12:00（含）前购买或换开的相关客票，且客票未使用行程涉及旅行日期在2025年11月15日（含）至2026年3月28日（含）之间的日本进、出港（含经停）航班或代码共享航班，可免费退改签。

（日）通知によると、2025年12月5日午後0時（含む）までに購入または再発行された未使用の航空券で、旅行日が2025年11月15日（含む）から2026年3月28日（含む）までの日本発着（経由便を含む）路線またはコードシェア便を対象に、無料でキャンセル・変更が可能となる。

皮质醇 pí zhì chún ：コルチゾール

昼夜节律 zhòu yè jié lǜ ：概日リズム（がいじつリズム）

（中）皮质醇的分泌有明显的昼夜节律。清晨 6-8 点的时候，皮质醇的分泌量达到峰值，帮助你清醒并准备好应对新的一天，到了晚上它的分泌则会降低，帮助我们放松入睡。

（日）コルチゾールの分泌にははっきりとした概日リズムがある。例えば、分泌量がピークを迎えるのは早朝 6-8時で、朝の目覚めを促し、1日を過ごす準備をするのを助けてくれる。一方、夜になると、分泌量が減り、リラックスして眠れるよう促してくれる。

体脂 tǐ zhī ：体脂肪（たいしぼう）

（中）能够坚持一学期的学生，平均减重8斤，体脂率直降3%-5%。

（日）1学期間継続できた学生は、平均で4キロ減量し、体脂肪率は3-5％減った。

蝉联（冠军）chán lián ：連覇（れんぱ）

（中）回顾前两届比赛，中国队蝉联两届冠军，日本队的最好成绩则为季军。

（日）前2回の大会の成績を見ると、中国チームは2連覇を果たし、日本チームの最高の成績は3位だった。

（編集SC、TG）

「人民網日本語版」2025年12月11日

