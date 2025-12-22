中国海軍の病院船「シルクロードの方舟」がバルバドスに到着、医療サービスを提供

「調和の使命2025」任務を遂行中の中国海軍の病院船「シルクロードの方舟」が現地時間20日、バルバドスに到着し、7日間にわたる友好訪問と医療サービスの提供を開始した。中国海軍の病院船による同国訪問は、2015年の「平和の方舟」以来2回目となる。新華社が伝えた。

訪問期間中、「シルクロードの方舟」はバルバドスの人々に内科、外科、整形外科、産婦人科、口腔科等の無料診療サービスを提供。また、医療分隊を現地の病院に派遣し、健康サービスに関する交流を行うほか、バルバドス国防軍と医療・スポーツ親睦活動を実施し、甲板レセプションも開催する。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月22日