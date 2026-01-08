北京懐柔科学城の29の科学施設がすべて稼働開始

懐柔科学城では現在、37の科学技術施設プラットフォームプロジェクトが整備されており、「第13次五カ年計画（2016-20年）」期間中に計画された29の科学施設がすべて稼働状態に入っていることが7日、北京市懐柔区への取材で分かった。新華社が伝えた。

懐柔科学城管理委員会の説明によると、同科学城では現在、強力な基礎科学研究能力のクラスターが形成されている。総合極限環境実験装置を含む3つのビッグサイエンス装置が国家の技術審査を通過し、「第13次五カ年計画」期間中に計画された29の科学施設がすべて稼働を開始。うち17施設は世界に向けて累計164万時間の開放時間を提供しており、国際的な開放・共有のレベルが継続的に向上している。これと同時に、「第14次五カ年計画（2021-25年）」プロジェクトであるHOPE装置などの建設が加速しており、重点科学技術分野を中心に「第15次五カ年計画（2026-30年）」プロジェクトが30件以上準備されている。

重要な科学技術インフラのクラスター効果は、科学技術成果を生み出す重要な土壌だ。2025年、懐柔科学城のイノベーション体制全体の総合効率が着実に向上しており、遠赤外線ドーパミンプローブなどの新技術21項目が追加され、高安定性超高速電子源などの重要成果110件が創出され、北京市科学技術賞を28件受賞している。施設プラットフォームの整備を通じて産業発展を促進し、技術ロードマップと産業マップを180枚策定した。

科学技術イノベーションは、住みやすく働きやすい都市環境なしには成り立たない。懐柔科学城管理委員会によると、住宅保障では、賃貸住宅、共有持分住宅、分譲住宅、科学者向けマンションなど多様な住宅システムを構築しており、研究者向けに2万3千戸以上を提供可能。基礎教育分野では、一〇一中学、第三実験学校、中関村第三小学校、実験第二小学校などの優良教育資源を導入し、徐々にこれらの質の高い教育資源を懐柔科学城に集積している。さらに、懐柔病院の第二期工事と国際部が正式に稼働を開始し、母子保健院の移転プロジェクトが2025年に着工し、専門病院や総合病院などからなる医療システムが形成され、科学城の全年齢層の医療ニーズを効果的に満たしている。（編集ES）

「人民網日本語版」2026年1月8日