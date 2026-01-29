王毅氏が仏大統領外交顧問ボンヌ氏と電話会談

王毅中共中央政治局委員（中央外事活動委員会弁公室主任）は28日、要請に応じて、フランス大統領外交顧問のエマニュエル・ボンヌ氏と電話会談を行った。新華社が伝えた。

王氏は「中国とEUは競争相手ではなくパートナーであり、これは過去50年余りの双方間の実り豊かな協力の成果によって証明済みだ。中国とEUは世界の多極化の推進など多くの問題において、同一または類似の立場をとっており、双方には対話を通じて具体的な貿易紛争を調整・解決する能力がある。現在の情勢の下、中国とEUはなおさらに対話を強化し、相互信頼を増進し、協力を深めるべきだ。最近の欧州各国の指導者による訪中は、中国とEUの関係を力強く促進した。フランス側が引き続きEU内で積極的な役割を果たし、中国EU関係の健全かつ安定した発展を後押しすることを希望する」と重ねて表明した。

ボンヌ氏は「フランス側は仏中の包括的・戦略協力を非常に重視しており、中国側と共に両国首脳間の重要な共通認識を実行に移し、相互信頼と協力の精神に基づき、二国間および多国間の枠組みで重大な国際紛争問題について戦略的な意思疎通と調整を強化し、手を携えて課題に対処し、世界の安全と安定の維持、共同発展・繁栄の促進に積極的に貢献していくことを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年1月29日