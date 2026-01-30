王毅氏がパウエル英首相補佐官と会談

王毅中共中央政治局委員（中央外事活動委員会弁公室主任）は28日夜、英国のパウエル首相補佐官（国家安全保障担当）と北京で会談した。新華社が伝えた。

王氏は「中英は共に国連安保理常任理事国であり、国際情勢が混迷する現在、なおさらに国連憲章の趣旨と原則に従い、対話と協力を強化し、連携して課題に対処する必要がある。両国の指導者が長期的かつ安定的な包括的・戦略的パートナーシップの発展について重要な共通認識に至ったことは、制度化された交流や各分野での協力に力強い原動力を与え、中英関係に新たな章を切り開くことになると信じる」と述べた。

パウエル氏は「英国はスターマー首相の今回の訪中を契機に、中国側とより一貫性のある包括的・戦略的パートナーシップを発展させていくことを望んでいる」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年1月30日